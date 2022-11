Manchester United a estudar "passos a seguir" depois da entrevista de Cristiano Ronaldo

O Manchester United arrancou, esta manhã, o processo de decisões a tomar na sequência da entrevista de Cristiano Ronaldo.

A entrevista do internacional português foi transmitida, na íntegra, até à última quinta-feira. Terminada a divulgação das declarações do jogador de 37 anos, os "red devils" anunciaram que "arrancaram esta manhã os passos apropriados em resposta à entrevista de Cristiano Ronaldo".

Na breve nota, o clube inglês afirma que não fará mais declarações até à conclusão do processo.

Cristiano Ronaldo afirmou que se sente traído pelo Manchester United e acusa o clube de "estar parado no tempo". Além das acusações a algumas pessoas, que não identifica, e das considerações feitas sobre o treinador Erik ten Hag, Cristiano fala de forma depreciativa de Ralf Rangnick, treinador interino do clube na temporada passada, e de Wayne Rooney, seu antigo companheiro de equipa em Old Trafford.

O português está concentrado com a seleção nacional, embora não tenha sido utilizado no jogo de quarta-feira frente à Nigéria, devido a indisposição gástrica.

O Manchester United poderá rescindir com justa-causa e pedir indemnização a Cristiano Ronaldo, segundo o advogado especialista em direito do desporto, Diogo Soares Loureiro.