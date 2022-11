Grimaldo segue de fora. Baldé chamado para substituir Gayà na seleção espanhola

Alejandro Baldé, lateral-esquerdo do Barcelona, foi convocado por Luis Enrique para substituir o lesionado José Gayà. Grimaldo, do Benfica, continua de fora.

Gayà, lateral do Valência de 27 anos, sofreu uma entorse no joelho e não vai recuperar a tempo de participar no Mundial.

Luis Enrique aposta na juventude. Com apenas 19 anos e sem internacionalizações, Alex Baldé pode estrear-se pela seleção principal, depois de um início de temporada em que se afirmou nas escolhas de Xavi no Barcelona.

Grimaldo, do Benfica, era outra opção para Luis Enrique, mas o defesa continua de fora das opções da seleção nacional de Espanha.

A Espanha vai disputar o grupo E do Campeonato do Mundo, frente à Costa Rica, Alemanha e Japão.