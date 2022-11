A dois dias do Mundial, Qatar proíbe venda de cerveja nos estádios

A FIFA anunciou a proibição de venda de cerveja com álcool nos estádios do Qatar durante o Mundial 2022. A prova arranca dentro de dois dias, no domingo.

A Budweiser, parceiro oficial da competição, apenas poderá comercializar a "Bud Zero", a sua cerveja sem álcool, nos recintos da prova.

"Depois de discussões entre as autoridades do país e a FIFA, foi tomada uma decisão no sentido de serem retirados pontos de venda de cerveja nos estádios e recintos à volta.

A venda de bebidas alcoólicas ficará restrita à "fan festival" e outros locais de concentrações de adeptos", pode ler-se no comunicado da FIFA.

A Budweiser reagiu com ironia à decisão, num tweet entretanto apagado. "Bem, isto é constrangedor", podia ler-se na publicação.