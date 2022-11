Peseiro. “Portugal tem uma grande seleção”

O selecionador da Nigéria, José Peseiro, considera que “Portugal tem uma grande seleção, independentemente de quem jogar”.

Peseiro acrescenta: “A mobilidade de Portugal perturbou-nos muito na primeira parte. Há muitos jogadores a agredirem o nosso espaço entrelinhas, com mobilidade. Não tivemos capacidade para parar. Portugal esteve por cima. Ficámos sempre longe do jogador para o pressionar”.

A equipa das quinas goleou a Nigéria, por 4-0, no último teste antes do início do Mundial do Qatar.

Os golos foram apontados por Bruno Fernandes (2), Gonçalo Ramos e João Mário.