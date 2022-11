Gary Neville sem dúvidas sobre futuro de Ronaldo. "Manchester United tem de rescindir contrato"

Gary Neville, um dos visados de Cristiano Ronaldo na sua entrevista, acredita que não há retorno possível para o português no Manchester United, que deverá rescindir contrato com o internacional português.

A lenda dos "red devils" e atual comentador em Inglaterra foi alvo de CR7 por ter criticado as suas atitudes ao longo desta temporada.

Neville, que jogou 19 épocas na equipa principal do Manchester United, não vê outra opção: "Eles sabem que têm de rescindir o contrato do Cristiano, ou então estão a abrir um precedente para que qualquer jogador possa criticar o clube no futuro"-

O ex-jogador "concorda" com algumas críticas de Ronaldo sobre a direção do clube, mas "a realidade é que se fores um empregado e dizes essas coisas da tua empresa, o teu contrato tem de ser terminado".

"Não acho que Ronaldo queira um retorno depois disto. Esta entrevista era tudo o que ele precisava para colocar um prazo na sua saída do Manchester United. Ele sabia que isto ia ser falado e que seria o fim dele no clube", explicou, na Sky Sports, onde é comentador.

Cristiano Ronaldo afirmou que se sente traído pelo Manchester United e acusa o clube de "estar parado no tempo".

O português afirmou ainda que perdeu o respeito pelo treinador, Erik ten Hag, e que o clube duvidou da doença da filha como justificação para falhar a pré-época. A segunda parte da entrevista vai para o ar esta quinta-feira.