Gana vence amigável frente à Suíça antes do jogo contra Portugal

A seleção do Gana venceu, esta quinta-feira, a Suíça por 2-0, num jogo-treino realizado em Abu Dhabi, antes do Mundial 2022.

O adversário de Portugal na primeira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo venceu com golos de Mohammed Salisu, defesa-central do Southampton, e Antoine Semenyo, ponta de lança do Bristol City.

No único amigável realizado antes do Mundial, o Gana jogou de início com Ati-Zigi, Lamptey, Mohammed Salisu, Daniel Amartey, Baba Rahman, Owusu, Samed, Jordan Ayew, Iñaki Williams, Afriyie e André Ayew.

Fatawu, jogador do Sporting, não saiu do banco, enquanto que Haris Seferovic, ex-Benfica, foi suplente utilizado.

O Portugal-Gana está marcado para as 16h00 do dia 24 de novembro, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.