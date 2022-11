Peseiro “pode e quer desafiar Portugal”

O selecionador da Nigéria, José Peseiro, diz que a sua Seleção “pode e quer desafiar Portugal” no último particular antes do Mundial do Qatar.

Peseiro acredita que a Nigéria pode replicar algumas das características do Gana, adversário de Portugal.

“Podemos replicar a Portugal muito do que poderá encontrar no Mundial no jogo do seu grupo diante do Gana. É verdade que só temos competição em março, no apuramento para o CAN [Campeonato Africano das Nações] mas é um espaço para, tal como creio que Fernando Santos irá fazer com Portugal”, referiu o técnico luso.

Do lado das “Super-Águias” não estará Victor Osimhen, mas do lado da equipa das quinas não está Cristiano Ronaldo. Peseiro desvaloriza porque a fasquia lusa é alta, mesmo sem o capitão.

“Portugal é muito forte sem Cristiano, mas é muito mais forte com ele. Estão outros, e será um bom jogo, num palco onde fui feliz. Cristiano é um finalizador como ninguém mais, um batedor de recordes, tantos, que estaria aqui meia hora a enumerá-los e não chegava. Mas a Nigéria tem ambição de querer jogar bem e vencer”, referiu.

A partida entre Portugal e a Nigéria está marcada para esta quinta-feira, a partir das 18h45.