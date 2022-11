Kolo Muani substitui Nkunku na seleção francesa

Kolo Mouani, ponta de lança do Eintracht Frankfurt, foi chamado à seleção francesa para substituir o lesionado Nkunku.

Nkunku, do Leipzig, lesionou-se durante o treino da seleção francesa e vai falhar o Mundial 2022.

Os exames realizados confirmam que o jogador do Leipzig contraiu uma entorse no joelho esquerdo, após um choque com Eduardo Camavinga.

Kolo Muani, de 23 anos, leva já duas internacionalizações. Joga no Eintracht Frankfurt, onde está a fazer época de destaque, com 8 golos e 10 assistências em 23 jogos disptados. Em França, jogou no Nantes.

Nkunku é mais uma baixa para Didier Deschamps depois de Kimpembé, Pogba e Kanté.