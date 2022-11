Gary Cahill anuncia fim da carreira

O internacional inglês Gary Cahill anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 36 anos de idade.

O central que representou a seleção inglesa em 61 ocasiões e esteve nas fases finais do Mundial 2014 e 2018, para além do Euro 2016, estava sem clube desde que terminou contrato com o Bournemouth na época passada.

Cahill destacou-se no Chelsea, onde foi capitão de equipa. Jogou nos "blues" durante oito épocas. Venceu dois campeonatos, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.

Disputou quase 400 jogos na Premier League. Jogou ainda no Aston Villa, Bolton Wanderers, Crystal Palace e Bournemouth.