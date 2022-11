Bola da “mão de Deus” leiloada por mais de dois milhões de euros

A bola com a qual Diego Maradona marcou um dos golos à Inglaterra no Mundial1986, num lance que disse ser com a ajuda da “mão de Deus”, foi leiloada por dois milhões de libras (2.2 milhões de euros).

A leiloeira Graham Budd, sediada em Londres, anunciou em outubro que esperava uma venda entre 2,5 (2,8 milhões de euros) e três milhões de libras (3,4 ME), bem acima da precedente venda recorde de 420.000 libras (479.000 euros) angariadas com a chama olímpica dos Jogos de Inverno Helsínquia 1952.

A bola leiloada foi utilizada em 22 de junho de 1986, no decorrer do jogo dos quartos de final do Mundial do México, em que a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1.

No jogo ficaram para a história os dois golos de Maradona, o primeiro aos 51 minutos, num lance em que o árbitro não detetou a infração do jogador argentino, ao colocar a mão junto à cabeça, fazendo o movimento para desviar a bola.

Maradona disse, a propósito do golo, que o mesmo foi marcado “um pouco com a cabeça, e um pouco com a mão de Deus”.