Árbitro morre durante treino

A União de Árbitros de Futebol de Elite (SAFE) anunciou, esta quarta-feira, de manhã nas redes sociais a morte de Johan Hamel.

“A arbitragem está de luto. Soubemos da morte do nosso colega e amigo, Johan Hamel, árbitro da Liga 1, aos 42 anos de idade. À sua família, familiares e amigos, a SAFE e os árbitros enviam as suas mais profundas condolências. Johan, vamos sentir a tua falta”, pode ler-se na publicação no Twitter.