Dallas não aciona cláusula e Nanu regressa ao FC Porto

Nanu está de regresso ao FC Porto. O FC Dallas, clube americano onde esteve emprestado, anunciou esta madrugada que não acionou cláusula de compra.

O lateral-direito de 28 anos fez 30 jogos pelo Dallas, tendo sido titular apenas 11 vezes na MLS.

Já com a temporada concluída, o Dallas anunciou as decisões sobre o plantel para a próxima época, tendo anunciado que não ficará com o internacional guineense.

Nanu chegou ao FC Porto em 2020/21, tendo realizado um total de 21 jogos pelos dragões. Tem contrato até 2025. Antes, o defesa passou pelo Beira-Mar, Gafanha, Marítimo e Gil Vicente.

Sérgio Conceição conta com João Mário e Rodrigo Conceição para a posição, que já foi também desempenhada por Pepê em diversas ocasiões.