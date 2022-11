Barbados tem selecionador português

A Associação de Futebol de Barbados escolheu um selecionador nacional português: Orlando Costa.

O técnico, de 45 anos, passou por V. Guimarães, Académica ou Atlético, entre outros, e, no exterior, com passagens por Irão, Kuwait, Coreia do Sul, China ou Guiné-Bissau, onde foi treinador-adjunto durante a última CAN.

Orlando Costa, que assinou contrato por uma época, está entusiasmado: “O convite para este desafio foi feito pelo professor Nelo Vingada. Serei o selecionador da seleção principal, mas desempenharei um trabalho transversal no sentido de ficar como responsável máximo numa Academia que vai observar, formar e potenciar ao máximo os jogadores do país, de forma a chegarem à seleção principal”, explicou

Ricardo Fernandes é o adjunto.