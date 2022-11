Aaron Lennon termina a carreira aos 35 anos

O futebolista Aaron Lennon anunciou o final da carreira, aos 35 anos de idade.

"Decidi que chegou a hora de pendurar as botas. Depois de olhar para as minhas opções, achei que nenhuma era a certa para mim e para a minha família. Foi uma decisão difícil, foram 20 anos a jogar profissionalmente. Amei cada minuto", escreveu, nas redes sociais.

O avançado realizou mais de 400 jogos na Premier League, tendo-se destacado principalmente ao serviço do Tottenham, entre 2005 e 2014. Jogou ainda no Leeds, onde foi formado, no Burnley e no Kayserispor, da Turquia.

Lennon terminou contrato com o Burnley e estava sem clube desde o fim da época passada.

O extremo somou 21 internacionalizações por Inglaterra e esteve nas fases finais do Mundial 2006 e 2010.