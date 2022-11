Manchester United pode rescindir e pedir indemnização a Cristiano Ronaldo

O Manchester United pode rescindir com justa-causa e pedir indemnização a Cristiano Ronaldo, segundo o advogado especialista em direito do desporto, Diogo Soares Loureiro. Em causa está a entrevista e as acusações do português ao seu clube.

O especialista considera que a entrevista explosiva de Cristiano Ronaldo foi dada de forma intencional, ainda que possa arriscar uma indemnização ao Manchester United.

"O Cristiano Ronaldo terá dado a entrevista com uma intenção, mas parece-me que tem de que ter ciente que há várias consequências para ele. Há matéria para o clube arguir justa causa para terminar contrato com, estando o Ronaldo obrigado a indemnizar o clube", começa por dizer.

No entanto, acredita que a prioridade das duas partes será uma solução amigável, por transferência ou rescisão amigável. Ainda assim, Ronaldo fica "nas mãos do United".

"A prioridade é conseguir uma solução amigável, seja através de uma revogação amigável, sem consequências e pagamentos, ou haver um clube que faça proposta ao United e ocorre uma transferência normal. A verdade é que quando o jogador assume esta postura, a bola passa a estar do lado do clube, que passa a ter um trunfo negocial. Tem uma justa-causa para rescindir e ainda com direito a indemnização", explica.

Se tal não acontecer, Ronaldo não só arrisca ficar sem jogar até ao fim da época, como pode incorrer numa pesada indemnização.



"A indemnização baseia-se nos salários até ao fim do contrato, ou seja, os seis meses, mas há outras questões, como danos que o clube demonstre que sofreu por causa deste comportamento que levou à justa causa. Parece-me que, tendo em conta o jogador que é e a 'entourage' financeira e social, tem forma de comprovar que há danos", explica.