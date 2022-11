Fatawu chamado pelo Gana para o Mundial 2022

Fatawu está na lista final dos 26 convocados do Gana para o Campeonato do Mundo. O jogador do Sporting, de 18 anos, tem sido opção de Otto Addo e, mesmo não estando a jogar com regularidade na equipa principal do Sporting, passa o último filtro e estará no Qatar.

Fatawu é o único jogador a atuar em Portugal na convocatória do Gana. Yakubu Aziz e Boateng, do Rio Ave, tem estado em destaque na I Liga, mas não foram chamados. Gideon Mensah, antigo jogador do Vitória de Guimarães e atualmente no Auxerre, está entre os eleitos.

Destaque para a presença de Iñaki Williams, do Atlético de Bilbau. O avançado, de 28 anos, antigo internacional espanhol, é a maior figura da equipa que vai defrontar Portugal no Qatar. O Gana é o primeiro adversário da seleção nacional, a 24 de novembro. Coreia do Sul e Uruguai também estão no grupo de Portugal.

O Campeonato do Mundo 2022, no Qatar, arranca a 20 de novembro. A final está marcada para 18 de dezembro.

Lista dos 26 convocados do Gana

Guarda-redes: Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Nurudeen (Eupen) e Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen);

Defesas: Amartey (Leicester City), Salisu (Southampton), Djiku (Estrasburgo), Alidu Seidu (Clermont), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), Abdul Rahman Baba (Reading), Gideon Mensah (Auxerre) Denis Odoi (Club Brugge) e Joseph Aidoo (Celta Vigo);

Médios: Salis Abdul Samed (Lens), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (Gent), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts), Kamal Sowah (Club Brugge), Kudus (Ajax ) Andre Ayew (Al Sadd) Daniel-Kofi Kyereh (Friburgo);

Avançados: Osman Bukari (Estrela Vermelha), Jordan Ayew (Crystal Palace), Iñaki Williams (Athletic Bilbau), Fatawu (Sporting), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes) e Semenyo (Bristol City).