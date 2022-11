Scolari termina carreira de treinador de futebol

O treinador Luiz Felipe Scolari, de 74 anos, anunciou o final de carreira.

No final de mais um Brasileirão, o ex-selecionador nacional deixa o banco do Athletico Paranaense e passa a diretor técnico do clube. O Athletico Paranaense - Botafogo, de Luis Castro, deste domingo, é o último.

"Eu vou parar como treinador, o novo comandante deve ser o Paulo Turra, serei o diretor técnico, um cargo novo, que não conheço muito bem, mas que vou procurar aprender o mais rápido possível", disse à Furacão Live.



Felipão foi bicampeão brasileiro e da Libertadores. Na seleção brasileira levou o escrete à conquista do Mundial 2022 e Portugal à final do Euro 2004.

, perdida na Luz para a Grécia, e também as meias-finais do Mundial-2006, onde a Seleção perdeu com a França, como resultados principais. Ao todo foram 27 títulos distribuídos por sete países.

O Athletico Paranaense já confirmou que Paulo Turra, antigo defesa-central do Boavista, passa de adjunto a principal.