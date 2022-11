Renato Sanches e Nuno Mendes em destaque na goleada do PSG

O Paris Saint-Germain recebeu e goleou o Auxerre, na manhã deste domingo, por 5-0, na última partida antes da paragem para o Mundial.

Nuno Mendes assistiu o primeiro golo do PSG e o único da primeira parte, aos 11 minutos de jogo, de Mbappé.

O lateral português que vai estar no Campeonato do Mundo com a seleção nacional voltou a fazer a assistência do segundo golo, a abrir a segunda parte, de Soler, aos 51 minutos. Hakimi fez o terceiro pouco depois, aos 57 da partida.

Renato Sanches, que ficou fora da lista de Fernando Santos, foi lançado na partida aos 61 minutos, marcou o quarto do PSG, aos 81 minutos de jogo.

Ekitike fechou a goleada, aos 84 minutos.

O PSG vai para a pausa para o Mundial ainda sem derrotas na Ligue 1 e com a liderança isolada, com 41 pontos, mais cinco do que o Lens, que é segundo.