Matic garante um ponto a Mourinho

A Roma, de José Mourinho, empatou 1-1, com o Torino, em partida da jornada 15 da liga italiana.

Os visitantes marcaram primeiro, por Linetty, aos 55 minutos, mas os romanos chegaram à igualdade já em tempo de descontos (94 minutos) graças a uma “bomba” de Matic.

Antes, já o avançado Belotti tinha desperdiçado uma grande penalidade (91 minutos).

É o terceiro jogo consecutivo da equipa de Mourinho sem vencer.

Este encontro marca o regresso de Dybala aos relvados, após ausência superior a um mês.

Com este empate, a Roma apanha a Atalanta na sexta posição, com 27 pontos. Já o Torino está no nono posto, com 21 pontos.