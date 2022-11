Luís Castro fica fora da Libertadores, António Oliveira consegue manutenção no Cuiabá

O Botafogo, orientado por Luís Castro, perdeu na última jornada do Brasileirão e ficou fora de um lugar de apuramento para a Copa Libertadores.

Em casa do Athletico Paranaense, o Botafogo perdeu por 3-0, com todos os golos apontados na segunda parte: autogolo de Adryelson aos 52 minutos, Vítor Roque aos 62 e Erick aos 95 da partida.

Luís Castro alinhou de início com vários jogadores que passaram por Portugal: Marçal (ex-Benfica), Lucas Fernandes (ex-Portimonense) e Tiquinho Soares (ex-FC Porto) foram titulares. Sauer (ex-Boavista) e Lucas Piazon (ex-Braga) ficaram no banco.

O Botafogo termina no 11.º lugar do Brasileirão, com 53 pontos, e cai para fora dos lugares de Libertadores. Jogará a segunda prova continental na próxima época, a Copa Sul-Americana.

Já o Cuiabá, de António Oliveira, garantiu a manutenção com uma vitória em casa do Coritiba, por 2-1. Com este resultado, o Cuiabá fica no 16.º posto, o primeiro de sobrevivência. Descem o Juventude, Atlético Goianense, Avaí e Ceará.

O Palmeiras, já campeão com Abel Ferreira, perdeu por 3-0 com o Internacional, que foi vice-campeão. O Corinthians de Vítor Pereira perdeu em casa, por 1-0, com o Atlético Mineiro e encerra a prova no quarto lugar. Fluminense fechou o pódio, no terceiro posto.