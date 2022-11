Darwin bisa e “oferece” mais 5 milhões de euros ao Benfica

O Liverpool venceu o Southampton, por 3-1, em partida da jornada 16 da liga inglesa. Darwin esteve em destaque.

O ex-avançado do Benfica bisou, aos 21 e aos 42 minutos. A décima titularidade do internacional uruguaio permite aos encarnados receber um bónus de 5 milhões de euros (a juntar aos 75 milhões que tinham ficado acordados aquando da transferência). Darwin soma agora 9 golos em 18 jogos oficiais pelos “reds”.

Os outros golos da partida foram apontados por Roberto Firmino e Che Adams, que ainda empatou.

Com este triunfo, o Liverpool sobe ao sexto lugar da Premier League, com 22 pontos. Já o Southampton é penúltimo, com 12.