O RB Leipzig derrotou o Werder Bremen, por 2-1, em partida da jornada 15 da liga alemã. André Silva esteve em destaque.

O avançado português, convocado para o Qatar, marcou aos 13 minutos e assistiu Schlager, aos 71.

Já pelo Werder Bremen ainda empatou Gross, aos 56 minutos.

Com este triunfo, o RB Leipzig sobe ao segundo lugar, com 28 pontos, a três do líder Bayern Munique.