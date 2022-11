Van Gaal promove três estreias na convocatória dos Países Baixos para o Mundial

Louis van Gaal incluiu algumas novidades na convocatória dos Países Baixos para o Mundial 2022, divulgada esta sexta-feira.

O principal destaque é a chamada de Xavi Simons, de 19 anos, médio-ofensivo que leva dez golos e três assistências em 21 jogos pelo PSV Eindhoven, esta época. É a primeira vez que é chamado à seleção AA.

Também se estreiam o médio-defensivo Kenneth Taylor, do Ajax, de 20 anos, e o lateral-direito Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, de 21.

Entre as ausências de peso contam-se Jasper Cillessen, guarda-redes do NEC, Ryan Gravenberch, do Bayern de Munique, Sven Botman, do Newcastle, Brian Brobbey e Devyne Rensch, do Ajax, Guus Til, do PSV, Micky van de Ven, do Wlfsburgo, ou Mitchel Bakker, do Leverkusen.

Os Países Baixos estão no grupo A, com Qatar, Equador e Senegal.

Convocatória dos Países Baixos para o Mundial:



Guarda-redes: Justin Bijlow, Andries Noppert, Remko Pasveer;



Defesas: Virgin van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Tyler Malacia, Jeremie Frimpong;

Médios: Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaasen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons;

Avançados: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang e Wout Weghorst.