Senegal leva Sadio Mané aoo Mundial apesar da lesão

Sadio Mané integra a convocatória do Senegal para o Mundial 2022, no Qatar, apesar de estar lesionado e não se saber se poderá jogar.

O avançado, de 30 anos, lesionou-se na terça-feira, ao serviço do Bayern de Munique. O "L'Équipe" revelou que a lesão era mais grave do que se pensava e que Mané estava fora do Mundial. No entanto, o selecionador senegalês, Aliou Cissé, inclui-o na lista de convocados para o Qatar.

Na lista também constam Mamadou Loum, ex-jogador de FC Porto, Sporting de Braga e Moreirense, e Pathé Ciss, ex-Famalicão. Mor Ndiaye, médio-defensivo do Estoril Praia, não entra na lista de 26 jogadores.



O Senegal integra o grupo A, com Qatar, Equador e Países Baixos.

Convocados do Senegal para o Mundial:



Guarda-redes: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng;



Defesas: Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Sarr, Pathé Ciss, Moustapha Name, Loum Ndiaye;

Médios: Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Diallo, Fode Ballo Touré, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs, Formose Mendy;

Avançados: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye.