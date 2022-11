Porro e Abel Ruiz fora da lista da Espanha para o Mundial

Pedro Porro e Abel Ruiz não integram a lista de 26 jogadores convocados da seleção de Espanha para o Mundial 2022, no Qatar.

O lateral do Sporting e o avançado do Braga, que têm uma e duas internacionalizações, respetivamente, faziam parte do lote de 56 pré-convocados. Contudo, não figuram na lista final de Luis Enrique.

Os grandes destaques da convocatória da Espanha são o regresso de Ansu Fati, do Barcelona, e a inclusão de Hugo Guillamón, do Valência, em detrimento do basco Íñigo Martínez, do Athletic Bilbau.

Numa convocatória sem grandes surpresas, merecem destaque as presenças do defesa Hugo Guillamón, do Valência, e do atacante Ansu Fati, do Barcelona, recentemente recuperado de lesão.

A Espanha integra o grupo E, com Costa Rica, Alemanha e Japão.

Convocados da Espanha para o Mundial:



Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya;



Defesas: Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Jose Gayà;

Médios: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke;

Avançados: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.