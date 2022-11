Grujic e Racic são os "portugueses" da Sérvia no Mundial

Marko Grujic, médio do FC Porto, e Uros Racic, do Sporting de Braga, foram convocados para disputarem o Mundial do Qatar pela seleção da Sérvia.

A seleção sérvia, que se qualificou diretamente relegando Portugal para o "play-off", divulgou hoje os convocados para a prova.

Apesar da pouca utilização nos respetivos clubes, Racic e Grujic integram as escolhas. No FC Porto, o Grujic foi utilizado em 12 jogos, somando 555 minutos. No Braga, Racic ainda não conseguiu afirmação plena e soma 505 minutos em 13 utilizações.

No Mundial, a Sérvia mede forças no grupo G com o Brasil, Suíça e Camarões.

Os convocados

Guarda-redes: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Maiorca) e Marko Dmitrovic (Sevilha).



Defesas: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Strahinja Pavlovic (Salzburgo), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha) e Srdan Babic (Almería).



Médios: Darko Lazovic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Nemanja Radonjic (Torino), Filip Kostic (Juventus), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Gudelj (Sevilha), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax), Ivan Ilic (Verona), Marko Grujic (FC Porto), Uros Racic (Sp. Braga) e Filip Djuricic (Sampdoria).



Avançados: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus) e Luka Jovic (Fiorentina)