Dortmund volta a perder antes da pausa para o Mundial

O Borussia Dortmund perdeu em casa do Borussia Monchengladbach, por 4-2, na 15ª jornada da Bundesliga e última antes da pausa para o Mundial.

Hofmann abriu o marcador para a equipa da casa logo aos 4 minutos de jogo. Julian Brandt ainda empatou, aos 19, mas o resultado durou pouco tempo.

Aos 26, Bensebaini colocou o Monchengladbach na frente e Marcus Thuram fez o terceiro quatro minutos depois. Ainda antes do intervalo, Schlotterbeck reduziu para a equipa orientada por Terzic.

O Gladbach dificilmente poderia ter pedido um melhor início de segunda parte, com golo de Kone aos 46 minutos. Para além do golo que apontou, Hofmann esteve em grande destaque com duas assistências.

O médio de 30 anos ainda bisou aos 69, mas foi anulado pelo VAR devido a falta na jogada.

O internacional português Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90 minutos. O lateral vai juntar-se ao estágio da seleção nacional na próxima segunda-feira para disputar o Campeonato do Mundo.

A época não está a ser fácil para o Dortmund, que mantém os 25 pontos e vai para a pausa no 6.º posto da classificação a seis do líder Bayern de Munique, que ainda vai jogar neste fim-de-semana.

O Borussia Monchengladbach sobe, à condição, ao sétimo lugar, com 22 pontos.