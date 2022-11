Botafogo de Luís Castro vence e só depende de si para chegar à Libertadores

O Botafogo, do português Luís Castro, parte para a última jornada do Brasileirão dentro da zona de acesso às pré-eliminatórias da Libertadores e a depender apenas de si para aceder diretamente à fase de grupos.

Na madrugada desta sexta-feira, o Botafogo recebeu e bateu o Santos, por 3-0, com um bis (10 e 53 minutos) de Lucas Fernandes, ex-jogador do Portimonense, e um golo (70) de Tiquinho Soares, ex-FC Porto.

Com este resultado, o Botafogo ascendeu ao oitavo lugar, o último de apuramento indireto para a Libertadores, com 53 pontos. Está a dois pontos do Athletico Paranaense, que ocupa a sexta posição, última de acesso direto à prova continental, e adversário da última jornada.

O Botafogo-Athletico está marcado para domingo, às 19h00.