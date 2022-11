Benfica. Enzo e Otamendi na lista da Argentina para o Mundial

Enzo Fernández e Nicolás Otamendi, do Benfica, integram a convocatória da Argentina para o Mundial 2022.

Está confirmada a presença do médio e do central do Benfica na lista de 26 convocados por Lionel Scaloni, que também incluiu Paulo Dybala, da Roma, ainda a recuperar de lesão.

Também há MArcos Acuña, ex-Sporting, e Ángel di María, ex-Benfica, numa lista encabeçada por Lionel Messi.

A Argentina integra o grupo C do Mundial do Qatar, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia.

Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River)

Defesas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilha), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon), Juan Foyth (Villarreal);

Médios: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilha), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen);

Avançados: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter) e Lionel Messi (Paris Saint-Germain).