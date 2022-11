Atenção Portugal. Aí está a lista do Uruguai com velhos conhecidos

A Seleção do Uruguai, adversária de Portugal na fase final, confirmou a lista de 26 convocados para o Mundial do Qatar. Entre as escolhas estão Coates, Ugarte e Darwin.

O selecionador Diego Alonso chamou também os veteranos Edinson Cavani (Valência) e Luis Suárez (Nacional). Outros nomes de peso são Fede Valverde, Ronald Araújo ou De Arrascaeta.

Convocados:

Guarda-redes: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente);

Defesas: Ronald Araújo (Barcelona), José Luis Rodríguez (Nacional) Guillermo Varela (Flamengo), José Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Nápoles);

Médios: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo);

Avançados: Facundo Torres (Orlando City), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valência), Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e Agustín Canobbio (Athletico-PR).