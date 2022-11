António Oliveira perde, mas está a um empate da manutenção

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, está a um empate de garantir a manutenção na Série A do Brasileirão, mesmo depois de ter perdido, por 3-0, com o Atlético Mineiro, na madrugada desta sexta-feira.

Um bis de Keno, aos 4 e 45 minutos, e um golo de Eduardo Vargas, aos 56, decidiram o jogo a favor da equipa da casa, sétima classificada.

O Cuiabá segue no 16.º lugar da tabela, no limiar da salvação, com 38 pontos, mais três que o Atlético Goianense, primeira equipa abaixo da linha de água. Basta um empate na receção ao já seguro Coritiba, na última jornada, para garantir a manutenção.