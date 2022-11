Anthony Lopes defendeu um penálti no empate do Lyon com o Nice

O internacional português Anthony Lopes defendeu uma grande penalidade, que foi mandada repetir, no empate a um golo do Lyon na receção ao Nice.

O Nice adiantou-se no marcador aos 38 minutos de jogo, por Nicolas Pepé, extremo emprestado pelo Arsenal.

Anthony Lopes defendeu o primeiro penálti, mas não conseguiu fazer o mesmo no segundo, depois do árbitro ter mandado repetir, uma vez que o português estava adiantado no momento do remate.

O Lyon carregou no segundo tempo e o golo do empate surgiu apenas aos 89 minutos de jogo. O capitão Lacazzette foi carregado na área e foi o próprio a cobrar a grande penalidade, com sucesso.

Lyon e Nice continuam aquém das expectativas esta época. O Lyon vai para a pausa para o Mundial no 8.º lugar, com 21 pontos, mais um do que o Nice, que é 9.º.