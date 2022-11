Vítor Pereira é expulso, Corinthians empata e pódio complica-se

O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu a possibilidade de chegar ao segundo lugar do Brasileirão e complicou o objetivo de terminar no pódio, na madrugada desta quinta-feira, com um empate, por 2-2, no terreno do Coritiba, num jogo em que o treinador português foi expulso.

O Cortiba adiantou-se aos dez minutos, por Alef Manga, que já passou pela UD Oliveirense. À meia hora de jogo, Du Queiroz empatou.

A polémica estalou aos 37 minutos. Grande penalidade para o Coritiba, Alef bisou e, na sequência, o árbitro expulsou Bruno Méndez por protestos. Vítor Pereira aplaudiu de forma irónica, virou-se para os adeptos da equipa da casa e acabou por também ver o cartão vermelho.

O técnico português levou a mal a expulsão e começou a dirigir-se de forma inflamada ao árbitro, com muitos gestos, tendo tido de ser contido pelo seu adjunto. À saída do relvado, Vítor Pereira foi gritando para o árbitro, conforme aparenta pelas imagens, "tu vales zero".