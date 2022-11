Veja os 26 eleitos dos Estados Unidos para o Qatar

Os Estados Undos divulgaram a lista de 26 eleitos para o Mundial 2022 no Qatar.

O lateral Reggie Cannon, do Boavista, ficou fora da lista de convocados.

A seleção norte-americana, de regresso a um Campeonato do Mundo, depois de falhar o Rússia 2018, vai disputar o Grupo B com Inglaterra, País de Gales e o Irão, do português Carlos Queiroz. O jogo de estreia será em 21 de novembro, frente aos galeses.

Lista dos 26 convocados do selecionador Greg Berhalter:

Guarda-redes: Ethan Horvath (Luton Town, Ing), Sean Johnson (New York City FC) e Matt Turner (Arsenal, Ing).

Defesas: Cameron Carter-Vickers (Celtic, Esc), Sergiño Dest (AC Milan, Ita), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham, Ing), Antonee Robinson (Fulham, Ing), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, Ale), DeAndre Yedlin (Inter Miami) e Walker Zimmerman (Nashville).

Médios: Brenden Aaronson (Leeds United, Ing), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United, Ing), Luca de la Torre (Celta Vigo, Esp), Weston McKennie (Juventus, Ita), Yunus Musah (Valência, Esp) e Cristian Roldan (Seattle Sounders).

Avançados: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea, Ing), Gio Reyna (Borussia Dortmund, Ale), Josh Sargent (Norwich, Ing), Tim Weah (Lille, Fra) e Haji Wright (Antalyaspor, Tur).