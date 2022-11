Southampton pesca no Championship para substituir Hasenhuttl

Nathan Jones é, oficialmente, o novo treinador do Southampton.

O técnico galês, de 49 anos, foi contratado ao Luton Town, do Championship (II Liga inglesa). Sucede ao austríaco Ralph Hasenhuttl, despedido devido aos maus resultados neste início de época.

Segundo informa o Southampton, esta quinta-feira, Nathan Jones assinou contrato de três temporadas e meia (até junho de 2026).

Nathan Jones iniciou a carreira de treinador principal no Luton Town, em 2015/16, quando o clube estava na quarta divisão. Subiu-o à terceira e, a meio da época em que os "hatters" ascenderam ao Championship, rumou ao Stoke City e salvou os "potters" da descida de divisão.

No entanto, foi despedido a meio da segunda época e regressou ao Luton, que andava aflito. Garantiu a manutenção no Championship, depois consolidou-o com um lugar a meio da tabela e, na terceira época, levou o clube ao "play-off" de subida (eliminado pelo Huddersfield Town, com um agregado de 2-1). Esta temporada, Nathan Jones deixa o Luton Town no nono lugar do Championship, a dois pontos da zona de "play-off".