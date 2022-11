Sem Cristiano Ronaldo, Manchester United ganha com golo de Bruno Fernandes

O Manchester United venceu o Aston Villa, por 4-2, e continua na Taça da Liga inglesa.

Os golos dos villans foram apontados por Watkins e Dalot, este na própria baliza.

Já pelo United marcaram Martial, Rashford, Bruno Fernandes e McTominay.

Com este triunfo, os red devils avançam para os oitavos de final da Taça da Liga e “vingam-se” do Aston Villa que, no domingo, ganhou 3-1 para a Premier League.

O avançado Cristiano Ronaldo não foi opção por estar doente, confirmou o técnico Erik Ten Hag.