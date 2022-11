Palmeiras de Abel Ferreira levanta taça de campeão brasileiro

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, levantou a taça de campeão brasileiro, na madrugada desta quinta-feira, depois de vencer na receção ao América Mineiro, por 2-1, na penúltima jornada.

A equipa de São Paulo, já campeã, teve de suar para não ver a festa do título estragada. Gustavo Scarpa, de grande penalidade, aos 42 minutos, e Murilo Cerqueira, aos 81, operaram a reviravolta, após o golo inaugural do América, apontado por Martin Benítez, logo ao minuto 15 de jogo.

No final do jogo, a equipa do Palmeiras recebeu a taça de campeão brasileiro, levantada a meias entre o capitão, Gustavo Gómez, e Gustavo Scarpa, que viveu "a despedida dos sonhos" do Allianz Parque (rumará ao Nottingham Forest, de Inglaterra, em janeiro). Também Abel Ferreira pode segurar a taça do Brasileirão, a primeira pelo Palmeiras.

O Palmeiras passa a somar 81 pontos, mais 11 que o Internacional, que garantiu o segundo lugar com uma vitória, por 1-0, no terreno do São Paulo. A equipa de Abel Ferreira leva 22 jogos consecutivos sem perder no Brasileirão (empatou sete e venceu os restantes 15). No total, só perdeu dois jogos, esta época, no campeonato (à primeira jornada e à 15.ª).

Na última jornada, no domingo, às 19h00, o Palmeiras defronta, precisamente, o Internacional. Terá, assim, a oportunidade de terminar o Brasileirão com uma vantagem de 14 pontos para o segundo.