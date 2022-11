O Atlético Madrid perdeu 0-1 em Maiorca, em partida da jornada 14 da Liga espanhola.

O único golo da partida foi marcado por Muriqi, aos 16 minutos.

Este é o quinto jogo consecutivo dos colchoneros sem vencer. A equipa de Simeone é agora sexta classificada do campeonato, com 24 pontos, já a 13 do líder Barcelona.

João Félix, castigado, não foi opção.