A Juventus derrotou o Verona, fora, por 1-0, em partida da jornada 14 da liga italiana.

O único golo da partida foi apontado por Moise Kean.

Nota ainda para Alex Sandro, que foi expulso, aos 92 minutos.

A Juve soma a quarta vitória consecutiva no campeonato.

Com este triunfo, a equipa de Massimiliano Allegri sobe ao terceiro lugar do campeonato, com 28 pontos. Já o Verona é lanterna vermelha, com cinco.