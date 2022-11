Gotze e avançado de 17 anos na convocatória da Alemanha. Reus falha o Mundial

O regresso de Mario Gotze e a chamada de Youssoufa Moukoko, de 17 anos, são as grandes novidades da convocatória da Alemanha para o Mundial 2022. Marco Reus vai mesmo falhar a viagem ao Qatar.

Trata-se de um regresso, cinco anos depois, para Gotze. O médio do Eintracht Frankfurt, que chegou a ser falado para o Benfica, no verão, marcou o golo com que a Alemanha conquistou o Mundial 2014.

Hansi Flick promove duas estreias: os avançados Moukoko, do Borussia de Dortmund, de 17 anos, e Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, de 29.

Moukoko leva seis golos e cinco assistências em 21 jogos, esta época.

Entre os 26, figuram nomes habituais, como Neuer, Muller ou Kimmich, os três jogadores da convocatória com mais internacionalizações.

Flick tinha esperança de ainda poder levar Reus, lesionado, mas a ausência do avançado do Dortmund confirma-se. É mais um Mundial que falha, depois de ter perdido a edição de 2014, também por lesão.

Quem também falha o Mundial por lesão é Timo Werner, do Leipzig. Thomas Hummels, do Dortmund, fica de fora por opção do selecionador.

Julian Draxler, do Benfica (cedido pelo PSG), e Julian Weigl, emprestado pelos encarnados ao Borussia Monchengladbach, não entram na lista.

A Alemanha integra o Grupo E, com Japão, Espanha e Costa Rica.



Convocados da Alemanha para o Mundial:



Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);

Defesas: Thilo Kehrer (West Ham), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Christian Gunter (Friburgo), Armell Bella Kotchap (Southampton);

Médios: Joshua Kimmich (Bayern Munique), Leon Goretzka (Bayern Munique), Jamal Musiala (Bayern Munique), Thomas Müller (Bayern Munique), Ilkay Gundogan (Manchester City, Ing), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Mario Gotze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea);

Avançados: Serge Gnabry (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Bremen) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).