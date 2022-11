Veja um golo decisivo de Gareth Bale aos 128 minutos narrado em várias línguas

O ex-Real Madrid Gareth Bale levou a final da MLS (Liga dos EUA) para o desempate por grandes penalidades com um cabeceamento aos oito minutos de descontos do prolongamento. O LAFC lançou-se à internet e compilou as narrações do golo em várias partes do globo.

O golo fez lembrar aqueles que Bale marcava no Real Madrid, com que resolvia jogos nos grandes palcos no futebol europeu. Por exemplo, aquele com que decidiu a final da Liga dos Campeões de 2014, frente ao Atlético de Madrid, também no prolongamento, no Estádio da Luz.

Na final da MLS, no sábado, depois de igualdade a dois golos nos 90 minutos, o LAFC ficou com menos um jogador aos 116 minutos, fruto da expulsão de Maxime Crépeau. Jack Elliot deu vantagem ao Philadelphia Union aos 124 minutos, porém, oito minutos depois, Bale restabeleceu o empate. Nas grandes penalidades, a equipa angelina foi mais feliz.

Esta quarta-feira, o LAFC publicou um vídeo em que compilou as narrações do golo de Bale em vários países, incluindo Portugal.