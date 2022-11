Sadio Mané lesiona-se e desfalca Senegal no Mundial

Sadio Mané lesionou-se e está fora do Mundial do Qatar, segundo avança, esta quarta-feira, o jornal francês "L'Équipe".

O avançado do Senegal, de 30 anos, lesionou-se aos 20 minutos da goleada do Bayern de Munique frente ao Werder Bremen, por 6-1. No final da partida, o treinador dos campeões alemães, Julian Nagelsmann, revelou que Mané tinha sofrido uma pancada no planalto tibial.

Esta quarta-feira, o "L'Équipe" adianta que Mané está mesmo fora do Mundial. O internacional senegalês ter-se-á, na verdade, lesionado num tendão e o tempo de recuperação previsto é de várias semanas.

O Campeonato do Mundo de 2022 arranca dentro de menos de duas semanas, no dia 20 de novembro. O selecionador do Senegal, Aliou Cissé, vai anunciar a convocatória para o torneio na sexta-feira.