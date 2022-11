Fernando Gomes: "Não será aceitável discriminação de qualquer tipo no Mundial"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, salienta que "não será aceitável" que ocorram discriminações de qualquer género durante o Mundial 2022, no Qatar. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Fernando Gomes salienta que um Mundial "é um momento único pelo que representa", também para lá do futebol, pelo "encontro de pessoas de todos os continentes, de diferentes culturas e credos". Um fenómeno de "riqueza sem igual" e para o qual devem ser criadas as condições, conforme prometido pela FIFA.

"Não será aceitável que haja discriminação de qualquer tipo, nem restrições à liberdade de imprensa durante o Mundial. Quando fez a candidatura, o Qatar sabia do espírito e ambiente que se vive numa competição desta magnitude. É necessário que honre esse compromisso. O mundo inteiro estará muito atento ao que se vai passar no Qatar", diz. O Qatar tem estado debaixo de fogo pelas várias notícias de atentados aos direitos humanos. Seja pelas mortes de trabalhadores durante a construção de infraestruturas para o Campeonato do Mundo, seja pelas restrições à liberdade de imprensa ou pelo facto de a homossexualidade ser crime naquele país, algo que tem motivado muitas críticas.

A FIFA garante que todos serão bem-vindos, no entanto, um embaixador do torneio declarou que a homossexualidade é um "distúrbio mental" e frisou que quem for ao Qatar terá de seguir as regras do país. Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, já admitiu erro na atribuição do Mundial ao Qatar. A FPF e outras federações assinaram um comunicado em defesa dos direitos humanos e laborais naquele país.

Maior consciência na hora de eleger anfitrião

Fernando Gomes assume que "as coisas não correram tão bem como esperado" desde a escolha do Qatar como anfitrião do Mundial 2022. O presidente da FIFA explica que a intenção original era levar o futebol a novos territórios, como já tinha sido feito em 2010, na África do Sul. "O que discute nos circuitos internos nem sempre é de conhecimento público. A FIFA deu garantias, durante uma reunião, em outubro, com a UEFA, sobre a segurança e inclusão para todos. Em relação aos trabalhadores imigrantes e as suas famílias, a nossa posição é clara: há que fazer algo para apoiá-los", sublinha o dirigente português. Fernando Gomes reconhece, portanto, que aqueles que são responsáveis por decidir a atribuição de grandes competições desportivas "devem ser cada vez mais conscientes daquilo que o seu voto implica".