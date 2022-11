Como seriam os filmes de James Bond com a música dos jogos FIFA? Veja os vídeos

Um utilizador do Twitter decidiu colocar canções dos videojogos de futebol FIFA sobre a sequência de abertura de cada filme "007", cujo protagonista é o famoso espião britânico James Bond, do MI6.

São, ao todo, 25 filmes de James Bond. Na lista não estão incluídos "Never Say Never Again", de 1961, e o "Casino Royale" de 1967 (uma paródia). Estes dois títulos não foram produzidos pela Eon Productions e não costumam ser considerados "verdadeiros" filmes James Bond, por pouco terem a ver com os daquela produtora.

"Never Say Never Again" é protagonizado por Sean Connery, o primeiro ator a interpretar o papel do espião britânico, no entanto, não está relacionado com a série de filmes da Eon.

Veja como ficou a mistura: