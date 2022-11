Atenção, Portugal. Son confirma que estará no Mundial 2022

Son Heung-min confirmou, esta quarta-feira, que vai estar presente no Mundial 2022, em que a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, vai defrontar Portugal na fase de grupos.

"Jogar pelo teu país num Mundial é um sonho de muitas crianças, como era o meu. Não vou falhar isto por nada. Não posso esperar por representar o nosso lindo país. Até já", escreveu o avançado sul-coreano do Tottenham, de 30 anos, em publicação no Instagram.

Son foi operado para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado na receção do Tottenham ao Marselha, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Mundial do Qatar, a Coreia do Sul está integrada no grupo H, juntamente com Portugal, Gana e Uruguai. Joga com a seleção nacional a 2 de dezembro, às 15h00, num encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.