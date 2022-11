Mário Rui titular e Nápoles é cada vez mais líder da Serie A

O Nápoles continua em grande forma e é cada vez mais líder da Serie A, depois de uma vitória, em casa, por 2-0 frente ao Empoli.

Apesar do domínio, a equipa de Spalletti só desfez o nulo já na segunda parte. Hirving Lozano, de penálti, colocou o Nápoles na frente, aos 69 minutos.

Luperto, central do Empoli, foi expulso por acumulação de amarelos aos 74 minutos e facilitou a vida ao Nápoles. O polaco Zielinski fechou a contagem, aos 88 minutos de jogo.

O internacional português Mário Rui foi titular e somou os 90 minutos.

O Nápoles arranca a 14.ª jornada da Serie A da melhor forma e já tem total confirmação que vai para a pausa do Mundial na liderança isolada do campeonato. Soma agora 38 pontos, mais 9 do que o campeão AC Milan, que joga apenas mais tarde frente à Cremonese.

O Empoli fica no 14.º posto, com 14 pontos somados.