Corona não recupera a tempo e falha o Mundial

A Federação Mexicana confirmou, em comunicado, que Jesús Corona, antigo avançado do FC Porto, vai falhar o Campeonato do Mundo devido a lesão.

O avançado de 29 anos sofreu uma grave lesão no tornozelo na primeira jornada da La Liga, ao serviço do Sevilha.

Corona, que soma 72 internacionalizações pela seleção principal, era uma das figuras do México, mas não recupera a tempo. Corona esteve seis temporadas e meia ao serviço do FC Porto.

Em janeiro da época passada, rumou ao Sevilha.

O México mede forças com a Polónia, Argentina e Arábia Saudita no grupo C do Mundial do Qatar.