Barcelona consegue reviravolta em Pamplona com 10 elementos

O Barcelona foi até Pamplona vencer o Osasuna, por 2-1, num jogo muito acidentado e em que conseguiu a reviravolta, apesar de ter jogado desde a primeira parte em desvantagem numérica.

O Osasuna abriu o marcador logo aos 6 minutos num canto, com cabeceamento de David García. O lance foi polémico e o Barcelona ficou a reclamar uma falta na jogada.

Aos 31 minutos de jogo, Lewandowski, o goleador da equipa, viu o segundo cartão amarelo e deixou o Barcelona reduzido a 10 unidades.

Gerard Pique, que começou o jogo no banco, foi expulso ao intervalo por ter confrontado o árbitro. O central catalão não voltará a jogar, uma vez que termina carreira nesta pausa para o Mundial.

A missão era difícil, mas o Barcelona conseguiu cumpri-la. A segunda parte começou de forma ideal para a equipa orientada por Xavi. Pedri empatou o jogo aos 48 minutos e o golo da vitória surgiu muito perto do fim. Frenkie de Jong picou para a área e Raphinha fez um chapéu, com um cabeceamento. Um grande golo a confirmar a reviravolta catalã.

Com este resultado, o Barcelona mantém-se no primeiro lugar, agora com 37 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, que jogará apenas na quinta-feira com o Cádiz.

Outros resultados

Elche 1-2 Girona

Athletic Bilbau 3-0 Valladolid