Austrália divulga convocatória para o Mundial do Qatar

O selecionador da Austrália divulgou, esta terça-feira, a lista de 26 convocados para o Mundial do Qatar, com 17 estreantes.

Na convocatória elaborada por Graham Arnold, nota para o avançado Garang Kuol, de 18 anos, uma das maiores promessas australianas e um dos muitos jogadores que participarão pela primeira vez no Mundial.

Também se destacam o guarda-redes e capitão Matt Ryan, do Copenhaga (e com passagens por Arsenal, Valência e Real Sociedad), Aaron Mooy, do Celtic, ou Milos Degenek, do Columbus Crew (EUA).

A Austrália está inserida no grupo D do Mundial 2022, juntamente com França, campeã do mundo em título, Dinamarca e Tunísia.

Convocados da Austrália:





Guarda-redes: Andrew Redmayne, Matt Ryan, Danny Vukovic;

Defesas: Nathaniel Atkinson, Joel King, Aziz Behich, Kyle Rowles, Milos Degenek, Harry Souttar, Thomas Deng, Bailey Wright, Fran Karacic;

Médios: Keanu Baccus, Cam Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Riley McGree, Aaron Mooy;

Avançados: Martin Boyle, Jason Cummings, Garang Kuol, Mathew Leckie, Mitch Duke, Awer Mabil, Craig Goodwin e Jamie McLaren.