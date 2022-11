Southampton anuncia saída de Hasenhuttl

O Southampton anunciou o despedimento do treinador austríaco Ralph Hasenhuttl.

O técnico de 55 anos estava nos "saints" desde a época 2018/19, desde dezembro desse ano. No total, orientou 172 jogos no clube inglês.

"Acreditamos que é o momento certo de fazer uma alteração. Todos no clube gostariam de agradecer ao Ralph Hasenhuttl por todo o seu esforço e compromisso durante este período", diz.

O Southampton tem mais dois jogos marcados antes da pausa para o Mundial: esta quarta-feira para a Taça da Liga, frente ao Sheffield Wednesday, e a visita ao Liverpool, no próximo sábado, para a Premier League.

Os "saints" estão no 18.º lugar da Premier League, em lugar de descida, com 12 pontos somados e aproveitarão a pausa no campeonato para o Mundial para anunciar o novo treinador.